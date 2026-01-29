Maria Paiato porta in scena Riccardo III al Teatro Toniolo
Tutto il talento e la straordinaria forza di Maria Paiato incontrano il Riccardo III di Shakespeare in una messa in scena di grande intensità al Teatro Toniolo, dal 6 all’8 febbraio, per la Stagione di Prosa organizzata dal Settore Cultura del Comune di Venezia con Arteven Circuito.🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Maria Paiato è “Riccardo III”: la tragedia di William Shakespeare al Teatro Chiesa
Dal 29 gennaio al 1° febbraio, il Teatro Ivo Chiesa ospita “Riccardo III” di William Shakespeare, interpretato da Maria Paiato.
Maria Paiato sul palco delle 'Muse' con il "Riccardo III" di Shakespeare
Dal 22 al 25 gennaio, le 'Muse' di Ancona ospitano lo spettacolo
