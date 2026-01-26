Maria Paiato è Riccardo III | la tragedia di William Shakespeare al Teatro Chiesa

Dal 29 gennaio al 1° febbraio, il Teatro Ivo Chiesa ospita “Riccardo III” di William Shakespeare, interpretato da Maria Paiato. La produzione propone un’analisi approfondita del celebre dramma, offrendo al pubblico un’occasione per riflettere sui temi universali del potere e della corruzione. Uno spettacolo che invita a riscoprire il testo classico attraverso un’interpretazione fedele e rigorosa.

Da giovedì 29 a domenica 1° febbraio va in scena al Teatro Ivo Chiesa “Riccardo III” di William Shakespeare. «Ora l’inverno del nostro scontento è diventato gloriosa estate sotto questo sole di York». È così che si apre la tragedia, divisa in cinque atti, scritta da Shakespeare nel 1592. Tra le opere più celebri e cupe, racconta l’ascesa al trono e la repentina caduta del malvagio Riccardo, duca di Gloucester. Al centro dell’opera sta la figura di quest’uomo, questa macchina da guerra inarrestabile, capace di tramare e uccidere come pochi altri: in un fisico deforme, racchiude un'indomabile forza negativa, e la sua fedeltà al proprio destino suscita, nonostante la crudeltà del personaggio, un innegabile fascino.🔗 Leggi su Genovatoday.it

Approfondimenti su maria paiato

Dal 22 al 25 gennaio, le 'Muse' di Ancona ospitano lo spettacolo

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su maria paiato

Argomenti discussi: Al Teatro delle Muse va in scena Riccardo III, interpretato da Maria Paiato e diretto da Andrea Chiodi; Il mio Riccardo III è donna. L’attrice Maria Paiato nelle vesti del perfido Duca di Gloucester nel dramma di Shakespeare; Maria Paiato sul palco delle 'Muse' con il Riccardo III di Shakespeare; Genova, Maria Paiato è lo spietato Riccardo III di William Shakespeare.

Maria Paiato è Riccardo III: la tragedia di William Shakespeare al Teatro ChiesaDa giovedì 29 a domenica 1° febbraio va in scena al Teatro Ivo Chiesa Riccardo III di William Shakespeare. genovatoday.it

Maria Paiato sul palco delle 'Muse' con il Riccardo III di ShakespeareANCONA – Dal 22 al 25 gennaio la stagione di prosa di Marche Teatro al Teatro delle Muse presenta Riccardo III di William Shakespeare. L’attrice Maria Paiato porta in scena Riccardo III del Bardo, int ... anconatoday.it

Guerre, perfidie e Shakespeare: Riccardo III è Maria Paiato. Oggi e domani alle Muse - facebook.com facebook