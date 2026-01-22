Bonus mobili 2026 al 50% fino a 5.000 euro anche per le seconde case i requisiti per accedere

Il Bonus Mobili 2026 prevede una detrazione del 50% fino a 5.000 euro, valida anche per le seconde case. Secondo le recenti indicazioni dell’Agenzia delle Entrate, i requisiti per accedere al bonus non saranno soggetti alle limitazioni relative alla proprietà di una seconda abitazione. Questa misura rappresenta un’opportunità per rinnovare gli arredi, mantenendo trasparenza e chiarezza sulle condizioni di accesso.

Nelle ultime leggi di bilancio il Governo ha tagliato buona parte dei bonus edilizi, ma per il 2026 è sopravvissuto il bonus mobili. Si tratta di una detrazione Irpef al 50% per l’acquisto di arredi e di grandi elettrodomestici in ambito di ristrutturazione di un’abitazione, anche se registrata come seconda casa. Per accedere però è necessario rispettare determinati requisiti. Come funziona il bonus mobili 2026 Il bonus mobili nel 2026 prevede che nel caso di spese per arredi o grandi elettrodomestici (come frigoriferi o lavatrici) fatti durante una ristrutturazione, si possa ottenere uno sconto fiscale. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Fisco, bonus mobili al 50% anche per le seconde caseIl settore edilizio continua a offrire opportunità di agevolazioni fiscali anche per le seconde case, con il bonus mobili al 50%.

Leggi anche: Bonus mobili fino a 5mila euro nel 2026: lo sconto del 50% vale anche per la seconda casa. Cosa si può comprare

Tutti BONUS CASA del 2026 - Spiegati semplici

