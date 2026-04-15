Stoccavano quintali di droga nei capannoni in Brianza | smantellata associazione per delinquere 13 arresti

Nelle prime ore del mattino dell’14 aprile, le forze dell’ordine hanno eseguito tredici ordini di arresto nelle province di Monza, Milano e Torino. L’indagine ha portato allo smantellamento di un’associazione per delinquere che gestiva un traffico di droga, con stoccaggi di quintali nelle strutture di un’area industriale in Brianza. L’operazione ha coinvolto numerosi mezzi e uomini, che hanno effettuato perquisizioni e sequestri nelle zone interessate.

Tredici arresti eseguiti alle prime ore dell'alba del 14 aprile nelle province di Monza, Milano e Torino. È il risultato di una importante operazione antidroga dei carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni che ha visto stoccate in capannoni situati nelle zone industriali di Agrate Brianza.🔗 Leggi su Monzatoday.it Notizie correlate Giostrai coinvolti in un'associazione a delinquere dedita al traffico di droga a Bari e dintorni, 5 arrestiCinque ordini di carcerazione eseguiti: questo il risultato dell’operazione condotta dalla Polizia di Stato contro un’organizzazione criminale dedita... Associazione a delinquere nel Nolano: smantellata banda delle rapineNola e Napoli celebrano il Libero Pensiero: Giordano Bruno incontra l’arte della cartapesta.