La polizia ha smantellato una rete di traffico di droga tra i giostrai in provincia di Bari. Cinque persone sono state arrestate, coinvolte in un’associazione a delinquere che gestiva lo spaccio di sostanze stupefacenti. Le indagini hanno portato alla scoperta di un giro illecito molto attivo nel settore dei divertimenti e delle fiere locali.

Cinque ordini di carcerazione eseguiti: questo il risultato dell’operazione condotta dalla Polizia di Stato contro un’organizzazione criminale dedita al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti nella provincia di Bari. I provvedimenti sono stati emessi dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bari a seguito di una lunga indagine che ha portato alla condanna definitiva degli arrestati. L’operazione e il blitz a Bari L’operazione ha avuto luogo nella mattinata odierna e ha coinvolto personale della Squadra Mobile di Bari, del Commissariato di P.S. di Putignano, della Squadra Mobile di Taranto e del Reparto Prevenzione Crimine di Bari. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Giostrai coinvolti in un'associazione a delinquere dedita al traffico di droga a Bari e dintorni, 5 arresti

Approfondimenti su Giostrai Dragone

