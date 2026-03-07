Associazione a delinquere nel Nolano | smantellata banda delle rapine

La Polizia ha smantellato una banda di sei persone coinvolte in rapine ai distributori di carburante e furti con armi nel Nolano. L’operazione si è svolta tra Sant’Anastasia e Acerra e ha portato all’emissione di sei misure cautelari. Le indagini hanno evidenziato una serie di episodi criminali nella zona, con le autorità che hanno eseguito le misure restrittive.

