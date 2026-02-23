Epstein e i magazzini nascosti negli Stati Uniti | prima delle perquisizioni assoldò degli investigatori privati per rimuovere i computer

Epstein ha fatto rimuovere computer, hard disk e materiali multimediali dalle sue residenze prima delle ispezioni, probabilmente per nascondere prove delicate. La sua decisione di ingaggiare investigatori privati e cancellare dati concreti ha sollevato dubbi sulla trasparenza delle sue operazioni. Gli oggetti sottratti includevano fotografie e video che potevano collegarlo a attività riservate. Questa strategia ha complicato le indagini e lasciato molti punti oscuri.

Epstein rimosse computer, hard disk, fotografie e video dalla sua residenze prima delle perquisizioni nelle sue case. Epstein incaricò degli investigatori privati al fine di nascondere materiali, soprattutto in Florida, quando avrebbe ricevuto notizia di un imminente controllo di polizia. L’attenzione sulla rete di depositi segreti, sparsi negli Stati Uniti, è stata posta in queste ore da The Telegraph. Il quotidiano inglese ha pubblicato vari documenti originali ed esclusivi a riprova della pista che consolida le parole di tanti testimoni oculari. Secondo i materiali raccolti dal giornale, le email e le ricevute di pagamento indicano cifre elevate versate ad alcuni detective, con il compito di trasferire attrezzature informatiche in magazzini anonimi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

