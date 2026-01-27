C’è una guerra civile negli Stati Uniti? La diretta con Alessandro Orsini
In questa puntata di “Sicurezza internazionale”, Alessandro Orsini analizza il possibile verificarsi di una guerra civile negli Stati Uniti, approfondendo le cause e le implicazioni di un fenomeno di grande attualità. La discussione si concentra sulle dinamiche interne e le conseguenze di eventuali tensioni nel contesto americano, offrendo un’analisi equilibrata e informata senza sensazionalismi.
Torna l’appuntamento con “Sicurezza internazionale“, la rubrica settimanale di Alessandro Orsini. Il tema della diretta di oggi, prevista per le 17, è “C’è una guerra civile negli Stati Uniti?” “L’Iran brucia e non ho notizie della mia famiglia. La colpa che non potrò mai espiare: essere viva” Carabinieri bloccati a Ramallah, l’Idf ammette: “A fermarli è stato un nostro soldato”. L’Italia: “Ancora più grave”. Il governo Netanyahu non conferma La società petrolifera del finanziatore di Trump compra impianti strategici in Germania. Ed è polemica sulla sicurezza nazionale Tom Homan, l’uomo delle deportazioni record: 432mila in un solo anno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Stati Uniti sull’orlo di una guerra civile? La scrittrice Farinelli: “C’è una deriva autoritaria, il rischio è concreto”
Arianna Farinelli, scrittrice e docente di Relazioni internazionali, analizza la situazione politica negli Stati Uniti.
Groenlandia: Trump preferisce la guerra? La diretta con Alessandro Orsini
Alle 17, torna l’appuntamento con Sicurezza internazionale, la rubrica di Alessandro Orsini.
