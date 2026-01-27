In questa puntata di “Sicurezza internazionale”, Alessandro Orsini analizza il possibile verificarsi di una guerra civile negli Stati Uniti, approfondendo le cause e le implicazioni di un fenomeno di grande attualità. La discussione si concentra sulle dinamiche interne e le conseguenze di eventuali tensioni nel contesto americano, offrendo un’analisi equilibrata e informata senza sensazionalismi.

Torna l’appuntamento con “Sicurezza internazionale“, la rubrica settimanale di Alessandro Orsini. Il tema della diretta di oggi, prevista per le 17, è “C’è una guerra civile negli Stati Uniti?” “L’Iran brucia e non ho notizie della mia famiglia. La colpa che non potrò mai espiare: essere viva” Carabinieri bloccati a Ramallah, l’Idf ammette: “A fermarli è stato un nostro soldato”. L’Italia: “Ancora più grave”. Il governo Netanyahu non conferma La società petrolifera del finanziatore di Trump compra impianti strategici in Germania. Ed è polemica sulla sicurezza nazionale Tom Homan, l’uomo delle deportazioni record: 432mila in un solo anno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - C’è una guerra civile negli Stati Uniti? La diretta con Alessandro Orsini

Approfondimenti su Stati Unis

Arianna Farinelli, scrittrice e docente di Relazioni internazionali, analizza la situazione politica negli Stati Uniti.

Alle 17, torna l’appuntamento con Sicurezza internazionale, la rubrica di Alessandro Orsini.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

C'è una guerra civile negli Stati Uniti La diretta con Alessandro Orsini

Ultime notizie su Stati Unis

Argomenti discussi: Usa, due tragedie non fanno una guerra civile (e la de-escalation è già cominciata); A Minneapolis c'è un clima da guerra civile; Questa non è una guerra commerciale - Appunti; Stati Uniti sull’orlo di una guerra civile? La scrittrice Farinelli: C’è una deriva autoritaria, il rischio è concreto.

Ucraina, il bluff della Russia e l'avanzata che non c'è: i numeri smentiscono PutinL'avanzata delle forze di Mosca non c'è, l'analisi dell'Institute for the study of war ridimensiona i progressi ... adnkronos.com

Ucraina, la guerra dimenticata. Ma c’è una Flotilla silenziosa e imponente al fianco di KievPer chi tiene la contabilità del dolore, i morti e i feriti sarebbero in totale circa mezzo milione. Troppi. Come i giorni di guerra: 1321. Tanti. Forse per questo capita di dimenticarsi di quello che ... quotidiano.net

Un accordo storico, i cui negoziati hanno subito un’accelerazione dopo l’introduzione dei dazi imposti dagli Stati Uniti https://shorturl.at/ekXUN - facebook.com facebook

Dai conflitti in corso alle tensioni tra gli Stati Uniti di Donald Trump e l’Europa: l’evento a Milano-Cortina, con i suoi simboli e le sue polemiche, s’inserisce in un momento storico tormentato. x.com