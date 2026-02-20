Domenicali | Verstappen polemico sul nuovo regolamento? Sta già cambiando idea

Domenicali ha commentato che Verstappen è diventato più aperto dopo un primo giorno di critiche sul nuovo regolamento. La causa di questa evoluzione sembra essere legata all’esperienza acquisita nelle sessioni successive. Il pilota olandese, inizialmente molto polemico, ha iniziato a mostrare un atteggiamento più rilassato e meno ostile. Questo cambiamento si nota nelle sue dichiarazioni pubbliche, che ora sono più equilibrate rispetto alle prime reazioni. La sua opinione sembra quindi aver subito una trasformazione nel giro di pochi giorni.

Alla prima occasione utile il quattro volte campione del mondo Max Verstappen ha definito questa nuova Formula 1 come una "Formula E sotto steroidi". Non il modo migliore per iniziare un nuovo ciclo regolamentare ormai alle porte. Ma il presidente della Formula 1 Stefano Domenicali ha rassicurato i tifosi di Max sul futuro nella massima serie del pilota olandese: "Ho parlato con Max pochi giorni fa e posso garantire che tiene a questo sport più di chiunque altro. Ha uno stile tutto suo nel dire le cose, ma abbiamo avuto un confronto molto costruttivo. Avremo un incontro altrettanto costruttivo con la Federazione e con i team per mettere in evidenza il suo punto di vista su ciò che ritiene necessario fare per mantenere lo stile di guida al centro, senza che venga modificato troppo l’approccio a cui i piloti sono abituati. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

