Lo investe gli chiede se va tutto bene e poi se ne va

Un uomo è stato investito da un’auto ieri pomeriggio. Dopo l’incidente, il conducente si è fermato, ha chiesto se tutto andasse bene e poi è ripartito senza aiutare ulteriormente. La vittima si trova ancora sotto osservazione, mentre le forze dell’ordine cercano di rintracciare l’automobilista. La vicenda ha fatto discutere, perché si tratta di un caso di omissione di soccorso in strada.

È il caso successo nei giorni scorsi nei pressi del ponte dei Cavalleggeri a Trento, con protagonisti un'automobilista e un giovane travolto mentre era in bici I fatti risalgono ai giorni scorsi ma, ancora oggi, gli stessi stanno avendo degli strascichi. Soprattutto perché si parla di un’auto che, dopo aver investito una persona, non si è fermata – come da prassi – a prestare soccorso. Ma vediamo nel dettaglio l’accaduto. In base a quanto raccontano i parenti del giovane, la donna alla guida dell’auto avrebbe abbassato il finestrino chiedendo all’investito se stesse bene e se fosse tutto a posto.🔗 Leggi su Trentotoday.it

