Durante il Festival di Sanremo, un noto conduttore ha dichiarato di sentirsi sotto pressione, affermando che il pubblico e i media lo stanno aspettando al varco. In passato, è stato coinvolto in un errore che ha attirato molta attenzione e che ora teme possa ripetersi. La sua presenza sul palco si accompagna a questa consapevolezza, mentre si prepara ad affrontare la manifestazione con l’obiettivo di non commettere più sbagli.

Nella carriera di ogni conduttore o conduttrice che si rispetti arriva sempre quel momento in cui fare il “salto”. Per Stefano De Martino, dopo anni e anni di gavetta, quel momento è arrivato: confermato da Carlo Conti in persona come il prossimo conduttore e direttore artistico del Festival, c’è già tanta curiosità riguardo alla domanda “che Sanremo sarà?”. Giovanni Esposito, suo grande amico e presenza fissa nel cast di Stasera tutto è possibile, ne ha parlato a chiare lettere: “Lo stanno aspettando al varco tutti quanti coi fucili puntati”. Stefano De Martino a Sanremo, cosa sappiamo finora. Stefano De Martino arriva all’Ariston dopo anni di gavetta televisiva e di programmi costruiti pezzo per pezzo, senza mai tradire la sua identità.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Stefano De Martino a Sanremo: “Lo stanno aspettando al varco”. L’errore che non può permettersi

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