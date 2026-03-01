Stefano De Martino confermato a Sanremo 2027 | Fiorello svela l’errore

Durante la finale del Festival di Sanremo, è stato annunciato che Stefano De Martino sarà il conduttore e il direttore artistico della prossima edizione, Sanremo 2027. La notizia è stata comunicata in diretta televisiva e ha suscitato attenzione tra il pubblico presente. Fiorello ha anche rivelato un errore riguardante la conferma di De Martino durante la trasmissione.

Stefano De Martino conduttore e direttore artistico di Sanremo 2027. La conferma è arrivata in diretta, nel cuore della finale del Festival. Un passaggio di consegne annunciato davanti a milioni di spettatori, con Carlo Conti che ha raggiunto in platea un De Martino visibilmente emozionato. A leggere la mossa come un rischio è Fiorello, che da settimane lo ripeteva e ora punta il dito sulla tempistica scelta dalla Rai. Sophie Codegoni svela chi è il cantante più bello di Sanremo Fiorello, Stefano De Martino e Sanremo 2026: la previsione e il caso in radio. Per settimane Fiorello aveva insistito sulla conferma di Stefano De Martino a Sanremo 2027. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Stefano De Martino confermato a Sanremo 2027: Fiorello svela l’errore “Stefano De Martino a Sanremo 2027”, Fiorello chiama il dg Sergio che conferma tuttoFiorello strappa a Roberto Sergio la conferma in diretta su RaiRadio2: Stefano De Martino sarà il conduttore di Sanremo 2027. Leggi anche: Stefano De Martino sarà il conduttore di Sanremo 2027: da Fiorello l'annuncio ufficiale del dg Rai Roberto Sergio Approfondimenti e contenuti su Stefano De Martino. Temi più discussi: Stefano De Martino conduttore e direttore artistico 2027: l’annuncio di Conti nella serata finale; Con quale preparazione musicale Stefano De Martino sarà il nuovo direttore artistico di Sanremo?; Stefano De Martino condurrà Sanremo 2027, con lui Antonella Clerici; Stefano De Martino sarà il conduttore di Sanremo 2027. Stefano De Martino conduttore di Sanremo 2027: interviene FiorelloLa reazione di Fiorello dopo l'annuncio di Carlo Conti: Stefano De Martino sarà il conduttore del Festival 2027. notizie.it Stefano De Martino, conduttore di Sanremo 2027: Sono feliceStefano De Martino, come annunciato alla finale di Festival di Sanremo 2026, sarà il direttore artistico della prossima edizione. Così, il conduttore di Affari Tuoi, si conferma come una delle figure ... solodonna.it