Si parla di un possibile intervento di Stefano De Martino alla finale di Sanremo di questa sera. Le voci circolano da alcuni giorni e si fanno sempre più insistenti. Non ci sono conferme ufficiali, ma l’ipotesi di una sua presenza sul palco sta facendo discutere tra gli addetti ai lavori. La serata si concluderà con un’eventuale apparizione del ballerino e conduttore.

Le voci parlano di un probabile arrivo a sorpresa di Stefano De Martino a Sanremo questa sera, per la finalissima. Che significherebbe una sola cosa: sarà lui a condurre il Festival nel 2027. Il suo nome circola da tempo, ma se questo indizio fosse attendibile le possibilità di vederlo sul palco dell'Ariston il prossimo anno crescerebbero sensibilmente, trasformando le indiscrezioni in qualcosa di più concreto. I risultati di Affari Tuoi, in effetti, sono difficili da ignorare: tra il 2023 e il 2025 il programma si è stabilmente attestato intorno ai 6 milioni di spettatori, con uno share compreso tra il 25% e il 30% e picchi anche superiori nelle serate più favorevoli. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Stefano De Martino è pronto per Sanremo? Ma soprattutto: Sanremo è pronto per Stefano De Martino?

Carlo Conti conferma l’addio a Sanremo: “Dopo il 2026 passo la mano”, è pronto Stefano De MartinoCarlo Conti chiude la porta a Sanremo 2027 su Chi: "Giusto lasciare spazio ad altri".

Leggi anche: Carlo Conti pronto per il suo ultimo Festival di Sanremo: «Credo sia giusto lasciare spazio ad altri». E forse, dopo, arriverà Stefano De Martino

