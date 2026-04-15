Stealth Fast & Fun Trophy | gare e costi del nuovo monomarca Fantic per giovani piloti

Un nuovo monomarca si prepara a prendere il via con cinque gare previste nel circuito di Ottobiano, rivolto a giovani piloti. Il progetto combina momenti di formazione, divertimento e competizione, offrendo un percorso dedicato agli appassionati emergenti. La competizione si svolge attraverso appuntamenti programmati, mentre i costi e le modalità di partecipazione sono stati annunciati dagli organizzatori. La serie mira a creare un ambiente di apprendimento e crescita per i giovani coinvolti.

Fantic ha annunciato l'imminente arrivo dello Stealth Fast & Fun Trophy, un nuovo trofeo monomarca riservato alla sua Stealth 125 che si propone di avvicinare una nuova generazione di appassionati al mondo delle corse. Prevede cinque appuntamenti, da disputarsi tutti presso il Lenovo South Milano Circuit di Ottobiano, in provincia di Pavia, e nasce dalla collaborazione tra Mc 8Biano e Two4Two Racing. L'obiettivo è quello di offrire una porta d'ingresso concreta, accessibile e formativa al mondo delle competizioni, con un format pensato per chi è agli inizi e anche per chi cerca un contesto competitivo, equilibrato e divertente.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Stealth Fast & Fun Trophy: gare e costi del nuovo monomarca Fantic per giovani piloti Notizie correlate Leggi anche: Fast Forever, l'ultimo film della serie Fast & Furious, è in arrivo. Ecco tutto quello che sappiamo Divertimento per tutta la famiglia a Lazise con l'evento "Flower Fun & Games"Nel fine settimana del 18 e 19 aprile, Lazise accoglierà una manifestazione dedicata alle famiglie e, in particolare, ai più piccoli. Contenuti di approfondimento La Mia Moto: tutteCinque appuntamenti a Ottobiano per un progetto che unisce formazione, divertimento e competizione, offrendo un'esperienza completa e accessibile con la Stealth 125 a chi debutta nel mondo delle corse ... gazzetta.it Stealth Fast & Fun Trophy, il campionato monomarca by FanticDebutta il Trofeo monomarca dedicato alla Fantic Stealth 125, protagonista di un contesto che mette al centro apprendimento, crescita sportiva e divertimento. Il primo slot disponibile il 19 aprile ... msn.com