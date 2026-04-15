Divertimento per tutta la famiglia a Lazise con l' evento Flower Fun & Games

Nel fine settimana del 18 e 19 aprile, Lazise accoglierà una manifestazione dedicata alle famiglie e, in particolare, ai più piccoli. L’iniziativa, intitolata “Flower Fun & Games”, nasce dalla collaborazione tra il Comune di Lazise e Giocobimbo, con l’obiettivo di animare il centro cittadino e.🔗 Leggi su Veronasera.it

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