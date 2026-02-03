Fast Forever l' ultimo film della serie Fast & Furious è in arrivo Ecco tutto quello che sappiamo

Dopo quasi tre anni dall’ultimo film, Fast X, i fan della saga Fast & Furious possono tirare un sospiro di sollievo. Fast Forever, il nuovo capitolo, sta per arrivare nelle sale. La data di uscita è ormai ufficiale e l’attesa sta per finire. La famiglia di Dominic Toretto tornerà presto a sfidare il tempo e le strade, portando con sé tutte le azioni ad alta velocità che hanno reso famosa questa serie.

Finalmente sappiamo quando rivedremo la famiglia di Fast & Furious. Sono passati quasi tre anni dall'uscita di Fast X. Il piano iniziale era che Fast & Furious 11, il secondo capitolo del finale in due parti della saga, arrivasse nelle sale nell'aprile 2025. Il fiore all'occhiello della Universal ha invece subito una battuta d'arresto. Fast X ha incassato solo 714 milioni di dollari in tutto il mondo, una cifra che sembra enorme. Ma solo se non si considera che il film è costato circa 350 milioni di dollari, e che Fast 8 ha incassato oltre 1,2 miliardi di dollari ( Fast 9 aveva incassato solo 726 milioni di dollari nel 2021, ma quel capitolo ha beneficiato di una deroga dovuta alla pandemia).

