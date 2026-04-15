’Ste’ Marinai torna alla Vbs | Qui per rivincere ancora

Stefano Marinai, noto come 'Il Panda', torna a gareggiare sulla spiaggia di Viareggio dopo aver lasciato la Vbs. Marinai ha annunciato pubblicamente di essere tornato nel team con l’obiettivo di vincere di nuovo. La sua presenza nel settore è considerata ormai rara, e questa sua decisione ha attirato l’attenzione degli appassionati di sport sulla spiaggia. La sua partecipazione rappresenta un ritorno importante per la squadra e per gli spettatori.

È una specie in via di estinzione il panda. Ma non a Viareggio, dove torna bianconero su sabbia ’Il Panda’ Stefano Marinai. E si tratta di un altro graditissimo ritorno (dopo quello del portiere pisano Alessio Battini). Il Viareggio Beach Soccer ritrova a distanza di 9 anni dalla fine della sua prima esperienza in bianconero il più giovane dei fratelli Marinai (famiglia che ha scritto pagine di storia del club). Il classe ’93 Stefano (fratello minore dello storico capitano bianconero del passato Simone) è dotato di una tecnica non comune ed è in grado di ricoprire brillantemente tutti i ruoli, anche se è da esterno che riesce a esprimere al meglio il suo variegato repertorio, fatto di colpi ad effetto e giocate imprevedibili.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - ’Ste’ Marinai torna alla Vbs: "Qui per rivincere ancora" Viareggio Beach Soccer: torna il fuoriclasse Marinai per la gloriaIl Viareggio Beach Soccer ha ufficializzato il ritorno di Stefano Marinai, un atleta classe 1993 che torna a indossare la maglia bianconera dopo un... Leggi anche: Qui Como. Il tecnico spagnolo ancora “divisivo“. Ma pensa alla Juve