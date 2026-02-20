Qui Como Il tecnico spagnolo ancora divisivo Ma pensa alla Juve
Cesc Fabregas torna al centro delle discussioni a Como, dove il suo atteggiamento diventa ancora una volta motivo di polemiche. Questa volta, le tensioni si sono accese fuori dal campo, tra opinioni contrastanti dei tifosi e della società. Il tecnico spagnolo, noto per il suo carattere forte, sembra continuare a dividere l’ambiente, indipendentemente dal ruolo che ricopre. In attesa di una decisione, il suo futuro nel club rimane incerto, mentre la società valuta attentamente ogni passo da compiere.
È successo ancora, Cesc Fabregas nuovamente divisivo. Fuori dal campo. Non è questione di essere “giochista“ (lui) o “risultatista“ (Allegri). E neppure di campi larghi e musi corti. Litigi con i colleghi a parte (Tudor fu il primo, il rossonero l’ultimo) gli appassionati si spaccano: c’è chi lo adora e chi lo detesta. E lui, che in Italia vorrebbe solo combattere i figli del catenaccio, fa poco per attirarsi simpatie anche se solo un anno fa ricordava “urbi et orbi“ che i suoi allenamenti erano aperti a tutti. Apprezzabile. Ma Fàbregas non è antipatico per il suo stile di gioco o per i risultati. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: Convocati Como, le scelte di Fabregas in vista della gara contro l’Inter! Due importanti rientri per il tecnico spagnolo, ma ancora tre assenti in difesa: la lista
Leggi anche: Como, Morata si scusa: «Ancora una volta ho sbagliato». Lo spagnolo rompe il silenzio social dopo il rosso con la Fiorentina ma Fabregas…Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Como, incendio in un appartamento: a fuoco una stufa a bioetanolo, una persona intossicata; Incendio a Erba, tetto in fiamme: tre squadre dei vigili del fuoco in azione; Il lago di Como negli Epstein files: tra località celebri e hotel di lusso; Verso Milan-Como: Allegri ritrova Saelemaekers, Pulisic in dubbio. Dubbi in attacco per Fabregas.
Qui Como - Fabregas a Dazn: Orgoglioso della prestazione, dovremo farla ancora sabato a Torino. Chiedo scusa, ho fatto una cosa antisportivaIl tecnico del Como Cesc Fabregasha analizzato il pareggio di San Siro contro il Milan ai microfoni di DAZN. Le sue considerazioni: Cosa porta a casa il Como? Innanzitutto, chiedo ... tuttojuve.com
Qui Como, Fabregas con il dubbio turnover: davanti gioca DouvikasIl Como si prepara a sfidare ancora una volta la Fiorentina, cercando di confermare l’ottimo momento di forma che lo ha già visto protagonista in partite decisive contro i viola. firenzeviola.it
Media Inglese - Quattro chiacchiere sul Como 1907 Nella nuova puntata con Nicola Nenci e Michele Sada commentiamo la vittoria del Como in Coppa Italia a Napoli, dove ha conquistato la semifinale con l’Inter Per guardare l'episodio clicca qui https:// - facebook.com facebook