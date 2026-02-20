Cesc Fabregas torna al centro delle discussioni a Como, dove il suo atteggiamento diventa ancora una volta motivo di polemiche. Questa volta, le tensioni si sono accese fuori dal campo, tra opinioni contrastanti dei tifosi e della società. Il tecnico spagnolo, noto per il suo carattere forte, sembra continuare a dividere l’ambiente, indipendentemente dal ruolo che ricopre. In attesa di una decisione, il suo futuro nel club rimane incerto, mentre la società valuta attentamente ogni passo da compiere.

È successo ancora, Cesc Fabregas nuovamente divisivo. Fuori dal campo. Non è questione di essere “giochista“ (lui) o “risultatista“ (Allegri). E neppure di campi larghi e musi corti. Litigi con i colleghi a parte (Tudor fu il primo, il rossonero l’ultimo) gli appassionati si spaccano: c’è chi lo adora e chi lo detesta. E lui, che in Italia vorrebbe solo combattere i figli del catenaccio, fa poco per attirarsi simpatie anche se solo un anno fa ricordava “urbi et orbi“ che i suoi allenamenti erano aperti a tutti. Apprezzabile. Ma Fàbregas non è antipatico per il suo stile di gioco o per i risultati. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Qui Como. Il tecnico spagnolo ancora “divisivo“. Ma pensa alla Juve

