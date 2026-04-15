Stazione Comune in campo | Ecco i servizi integrati e i cittadini collaborano

Nella città si è tenuto un incontro tra rappresentanti comunali e cittadini per discutere dei nuovi servizi integrati offerti nel quartiere. Durante l’incontro, sono stati presentati dettagli sui miglioramenti previsti e sulla collaborazione tra le parti coinvolte. I cittadini hanno partecipato attivamente, ponendo domande e condividendo le proprie opinioni. Il Comune ha annunciato l’avvio di nuove iniziative per rafforzare la sicurezza e i servizi pubblici nel territorio.

Bologna, 15 aprile 2026 – “Come sindaci chiediamo al Governo più risorse per la sicurezza, ma soprattutto di poter dare un contributo, perché non si può combattere il crimine nelle città senza un lavoro integrato tra sindaci e Viminale, agire solo sul piano penale inasprendo le pene, cambiando i decreti sicurezza ogni sei mesi, non si va da nessuna parte. Questi quattro anni di fallimenti del Governo lo dimostrano». Lo ha detto il sindaco Matteo Lepore, ospite al convegno ‘Sicurezza integrata nelle città del territorio’ a Genova. «L’Anci ha presentato al Governo un’agenda dei sindaci per la sicurezza urbana integrata – ricorda Lepore –:...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Stazione, Comune in campo: “Ecco i servizi integrati, e i cittadini collaborano” Notizie correlate Housing First e Stazione di Posta, il Comune cerca un unico gestore per i due serviziÈ online, sul sito web comunale, l'avviso pubblico emanato dall'Amministrazione per la ricerca di un unico soggetto - che potrà essere anche... Ristrutturazione interna al Comune di Catanzaro: nuovi assetti organizzativi per migliorare i servizi ai cittadiniIl Comune di Catanzaro ha avviato una profonda ristrutturazione interna della propria struttura organizzativa, con l’obiettivo di razionalizzare i... Altri aggiornamenti Temi più discussi: A Monza arriva la mega nuova stazione dei treni ma i monzesi non ci guadagnano nulla; Cantiere alla stazione. Allo studio i percorsi; Voghera. Nuovo presidio della Polizia Locale in stazione: più sicurezza e presenza sul territorio; Ancarano, Comune in campo contro i lavori di Luka Koper. Stazione, comune in campo: Ecco i servizi integrati, e i cittadini collaboranoL’assessore Matilde Madrid sull’attività della polizia locale. Interventi mirati con venti agenti più nuclei specializzati in azione. I risultati ci sono, l’importante è non abbassare mai la guardia ... msn.com Stazione di Campo Marzio, ecco come saràLa storica Stazione ferroviaria di Campo Marzio, autentico simbolo del passato ferroviario triestino, si prepara a una nuova vita. Un progetto di riqualificazione trasformerà l’edificio, oggi in ... rainews.it Un ristorante calabrese di qualità dentro una stazione di servizio a Quarto Oggiaro facebook Un ristorante calabrese di qualità dentro una stazione di servizio a Quarto Oggiaro #Milano #15aprile2026 #Italio #QuartoOggiaro #Ristorante x.com