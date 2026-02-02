Ristrutturazione interna al Comune di Catanzaro | nuovi assetti organizzativi per migliorare i servizi ai cittadini

Il Comune di Catanzaro ha deciso di cambiare volto alla sua organizzazione interna. Ha avviato una ristrutturazione per rendere i servizi più veloci ed efficienti. L’obiettivo è rispondere meglio alle richieste dei cittadini e migliorare la gestione delle pratiche quotidiane. I nuovi assetti puntano a snellire le procedure e semplificare i rapporti con l’ente pubblico.

Il Comune di Catanzaro ha avviato una profonda ristrutturazione interna della propria struttura organizzativa, con l'obiettivo di razionalizzare i servizi e renderli più efficienti per rispondere alle esigenze dei cittadini. L'atto, approvato dalla Giunta comunale il 30 gennaio 2026, è frutto di una direttiva emanata già una decina di giorni prima dal sindaco Nicola Fiorita, che aveva evidenziato la necessità di ridefinire l'assetto funzionale per migliorare l'indirizzo strategico e l'efficacia operativa degli uffici. La nuova configurazione, formalizzata con la delibera n. 5426, comporta la soppressione del Settore Patrimonio, Demanio e Provveditorato, con la ripartizione delle competenze tra altri settori specializzati.

