Questa domenica, Domenica In torna su Rai 1 con un appuntamento ricco di ospiti. Rocío Muñoz Morales e Antonio Albanese saliranno sul palco per intrattenere il pubblico con interviste e performance. La trasmissione si prepara a offrire un pomeriggio di musica, risate e chiacchiere, come ormai da tradizione.

Domani, domenica 8 febbraio, si rinnova l'appuntamento con il salotto di Domenica In, pronto a regalare un pomeriggio denso di incontri e grandi protagonisti. La trasmissione, guidata come sempre da Mara Venier, andrà in onda in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma a partire dalle ore 14 fino alle 17.10 su Rai 1. Ad animare lo storico show domenicale, insieme alla conduttrice, ritroveremo il trio composto da Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio. Il sipario si alza con il fascino di Rocío Muñoz Morales, che si confiderà a cuore aperto in un'intima intervista con la padrona di casa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Domenica In, gli ospiti dell'8 febbraio da Rocío Muñoz Morales a Antonio Albanese

Approfondimenti su Domenica In

La domenica in casa Rai si prepara a un nuovo modo di intrattenere gli spettatori.

Domenica In torna questa domenica alle 14.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Domenica In

Argomenti discussi: Domenica In, ospiti e anticipazioni oggi 8 febbraio su Raiuno; Domenica In, le anticipazioni e gli ospiti del programma di Mara Venier in onda il 9 febbraio; Domenica In, gli ospiti della puntata del 1º febbraio da Christian De Sica a Lillo Petrolo; Domenica In e Da Noi a Ruota Libera: Lino Guanciale contro il boss da Mara Venier, Fialdini con Pilar Fogliati.

Domenica In oggi 8 febbraio, gli ospiti di Mara VenierTorna oggi 'Domenica In', il programma condotto da Mara Venier su Raiuno. Appuntamento oggi 8 febbraio alle 14 per una nuova puntata tra cinema, musica e attualità con un lungo elenco di ospiti. adnkronos.com

Gli ospiti di Domenica In, Verissimo e Che Tempo Che Fa di domenica 1° febbraioDomenica 1° febbraio ricca di ospiti tra Domenica In, Verissimo e Che Tempo Che Fa. Da Carlo Conti e Christian De Sica a Alberto Trentini e Geolier: ecco tutti i nomi che si racconteranno in tv. fanpage.it

Con Antonio Albanese abbiamo riflettuto sul ruolo della comicità oggi: sul suo essere specchio della società e sul perché, rispetto al passato, molti comici e stand-up comedian sembrano più arrabbiati. Puntata completa check qui sopra facebook

Sul @fattoquotidiano in edicola, la mia recensione di #LavoreremoDaGrandi di Antonio Albanese. x.com