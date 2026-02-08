Mara Venier torna oggi con una nuova puntata di Domenica In, pronta a intrattenere il pubblico con tanti ospiti. Tra loro ci saranno Rocío Muñoz Morales, Mika e i Tiromancino, che saliranno sul palco per condividere musica e storie. La conduttrice accoglie anche Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio, in un pomeriggio che promette momenti di svago e allegria. La trasmissione va in onda su Rai 1 a partire dalle 14:00.

Mara Venier, in compagnia di Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio, torna oggi, domenica 8 febbraio, con una nuova puntata di Domenica In, ricca di ospiti, a partire dalle 14:00 su Rai 1. Anticipazioni e ospiti dell’8 febbraio 2026. In studio arriverà l’attrice Rocío Muñoz Morales, che si racconterà tra carriera e vita privata in un’ampia intervista con Mara Venier. Presenti anche Antonio Albanese e Giuseppe Battiston, che interverranno per presentare il film Lavoreremo da grandi, diretto dallo stesso Albanese, nelle sale in questi giorni. Musica con il cantante Mika, che sarà in collegamento da Rouen, in Francia, per annunciare le nuove date del suo attesissimo tour europeo, che farà tappa anche in Italia, mentre i Tiromancino si esibiranno con il singolo Gennaio 2016, che ha anticipato il nuovo album appena pubblicato, Quando meno me lo aspetto. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

Domenica In: Rocío Muñoz Morales, Mika e i Tiromancino tra gli ospiti

Questa domenica, Domenica In torna su Rai 1 con un appuntamento ricco di ospiti.

Domenica In torna questa domenica alle 14.

