Stasera va in onda la penultima puntata di “Stasera tutto è possibile”, condotta da Stefano De Martino. L’appuntamento, previsto per mercoledì 8 aprile, vede il conduttore tornare in prima serata con un programma che combina momenti di leggerezza, ritmo intenso e giochi imprevedibili. Il format, ormai consolidato, continua a coinvolgere il pubblico con la sua formula di intrattenimento e divertimento.

Stefano De Martino non si ferma più. Mercoledì 8 aprile il conduttore torna in prima serata con un nuovo appuntamento di Stasera tutto è possibile, pronto a riportare in studio quel mix ormai collaudato di leggerezza, ritmo serrato e giochi imprevedibili che negli anni ha conquistato il pubblico. Un penultimo episodio che segna un’altra tappa di questa stagione fortunata, in cui il volto Rai riapre le porte dello studio per accogliere ospiti affezionati e nuove presenz e, tra gag, improvvisazioni e momenti che promettono di diventare virali. Tra prove surreali, risate incontrollate e quell’atmosfera di festa che è diventata la cifra del programma, la puntata si prepara a regalare ancora una volta una serata senza pensieri. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Stasera tutto è possibile, anticipazioni dell’8 aprile: gli ospiti della penultima puntata

Stasera tutto è possibile, anticipazioni dell’11 marzo: gli ospiti della seconda puntataStefano De Martino torna in prima serata su Rai 2 con una nuova puntata di Stasera tutto è possibile.

Stasera Tutto è possibile: ospiti e anticipazioni della puntata dell’11 marzo 2026La nuova stagione di Stasera Tutto è possibile è partita con un entusiasmo che ha superato ogni previsione.

Temi più discussi: Stasera tutto è possibile; Stasera tutto è possibile, mercoledì 1 aprile: anticipazioni e tema 'AstroStep'; Stasera tutto è possibile, Elenoire Casalegno e Anna Tatangelo tra gli ospiti del 1º aprile; Stasera tutto è possibile - S2026E6 - Puntata del 08/04/2026 - in diretta su Rai 2 08/04/2026 alle 21:20.

Stasera tutto è possibile, De Martino ‘prenota’ ancora il record di ascolti (grazie alla concorrenza). Cosa vedremo staseraQuesta sera, alle 21.20 su Rai 2, è pronto a tornare il comedy show più irriverente (e amato) della televisione italiana. Tra gli ospiti Nuzzo, Di Biase e Di Benedetto. libero.it

Stasera tutto è possibile – 8 aprile – Gli ospitiSu Rai2 una nuova puntata di Stasera tutto è possibile, comedy show condotto da Stefano De Martino. Gli ospiti di mercoledì 8 aprile 2026. bitculturali.it

Cosa diremo ai nutrizionisti dopo le feste di Pasqua RMX by #ClaudioCannizaro #Staseratuttoepossibile: Mercoledì in prima serata su #Rai2 e #RaiPlay - facebook.com facebook