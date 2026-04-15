Stasera tutto è possibile oggi l’ultima puntata | gli ospiti e le anticipazioni

Stasera va in onda l’ultima puntata del programma televisivo, trasmesso alle ore 21.20 su Rai 2. La puntata si svolge mercoledì 15 aprile e vede la presenza di vari ospiti. L’evento segna la conclusione della stagione e viene annunciato come un momento in cui tutto può succedere. Le anticipazioni indicano che il programma prevede sorprese e momenti di intrattenimento per il pubblico.

(Adnkronos) – Ultima puntata di 'Stasera tutto è possibile' stasera, mercoledì 15 aprile, alle 21.20 su Rai 2. Il tema dell’ultima puntata sarà 'Mai dire mai' e vedrà come ospiti: Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina, Giovanni Esposito, Peppe Iodice, Angelo Pintus, Rocío Muñoz Morales, Ema Stokholma e Ilenia Pastorelli. Non mancheranno, poi, le imitazioni iconiche di Vincenzo De Lucia eClaudio Lauretta nei panni, rispettivamente, di Maria De Filippi e Gerry Scotti. La regola sarà sempre la stessa: divertirsi in tutti i giochi che verranno proposti, tra cui: 'Segui il labiale', 'Rubagallina' e 'Dalla A alla Z', con un’inaspettata riappacificazione in presenza di 'Colabrodo', storico antagonista di Paolantoni.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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