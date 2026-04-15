Stasera in tv mercoledì 15 aprile | Sister Act

Stasera, mercoledì 15 aprile, sui principali canali televisivi andrà in onda il film

Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv mercoledì 15 aprile. Scopri in anticipo i titoli in programma. A seguire anticipazioni e la guida dei film di stasera in tv con le pellicole trasmesse sui principali canali in prima serata stasera in tv mercoledì 15 aprile. Scopri cosa sarà trasmesso in anticipo stasera in tv. Cast: Whoopi Goldberg, Harvey Keitel, Wendy Makkena, Mary Wickes, Bill Nunn, Robert Miranda, Richard Portnow, Jenifer Lewis, Jim Beaver, Joseph Maher, Rose Parenti, Charlotte Crossley, Maggie Smith, Kathy Najimy Sister Act - Una svitata in abito da suora (Sister Act) è un film del 1992, diretto da Emile Ardolino.🔗 Leggi su 2anews.it

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