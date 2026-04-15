Stasera in tv la programmazione di mercoledì 15 aprile
Stasera in televisione, tra i programmi in onda, su RAI1 alle 21.30 va in scena il film
RAI1 21.30 Sister Act – Una svitata in abito da suora RAI2 21.20 Stasera tutto è possibile RAI3 21.20 Chi l’ha visto? RETE4 21.20 Real Politik CANALE5 21.20 Forbidden Fruit ITALIA1 21.15 Le Iene TV8 21.00 Arsenal-Sporting Lisbona NOVE 21.30 Sono nata il ventitrè 20 21.10. IlSipontino.net.🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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Stasera in TV — mercoledì 15 aprile 2026Stasera in TV i principali canali italiani propongono una programmazione ampia e variegata, tra film, serie tv, programmi di intrattenimento,...