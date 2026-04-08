Stasera in tv la programmazione di mercoledì 8 aprile

Questa sera, la programmazione televisiva offre diverse opzioni. Su RAI1 va in onda alle 21:30 il film

RAI1 21.30 Pretty Woman RAI2 21.20 Stasera tutto è possibile RAI3 21.20 Chi l’ha visto? RETE4 21.32 Real Politik CANALE5 21.21 Forbidden fruit ITALIA1 21.13 Le Iene TV8 21.00 FC Barcellona – Atletico Madrid NOVE 21.30 Terrybilmente divagante 20 21.08 Robin Hood CIELO 21.20 Vendetta finale. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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Stasera in TV — mercoledì 8 aprile 2026Guida alla prima serata tra cinema, calcio europeo, documentari, approfondimenti e intrattenimento su Rai, Mediaset e altri canali. Orari e generi per scegliere cosa vedere stasera. msn.com

Stasera in TV: film, programmi e serie di oggi martedì 7 aprile21.20 BELVE Conduce Francesca Fagnani Settima edizione del programma ideato e condotto da Francesca Fagnani. Tornano gli iconici faccia a faccia con i suoi ospiti. 21.20 FARWEST Conduce Salvo Sottile ... repubblica.it

Non lo scopriamo di certo stasera, ma dopo la vittoria per 1-2 al Bernabéu nell’andata dei quarti di finale di Champions League fa ancora più effetto. Non solo per la vittoria, ma per come giocano. Una squadra che crea due occasioni al minuto. Che non ha pa - facebook.com facebook

Stasera su #Blob Quante #croci ancora. La mia tavola animata di venerdì 3 aprile per #ilcavalloelatorre @CavalloTorre #Rai3 @RaiTre Grazie a @BlobRai3 a @papoblob x.com