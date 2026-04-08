Stasera in tv la programmazione di mercoledì 8 aprile

Da ilsipontino.net 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa sera, la programmazione televisiva offre diverse opzioni. Su RAI1 va in onda alle 21:30 il film

RAI1 21.30 Pretty Woman RAI2 21.20 Stasera tutto è possibile RAI3 21.20 Chi l’ha visto? RETE4 21.32 Real Politik CANALE5 21.21 Forbidden fruit ITALIA1 21.13 Le Iene TV8 21.00 FC Barcellona – Atletico Madrid NOVE 21.30 Terrybilmente divagante 20 21.08 Robin Hood CIELO 21.20 Vendetta finale. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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