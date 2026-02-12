L’Inter ha scelto: quando tornerà Stankovic? Secondo quanto trapela, il club nerazzurro ha già deciso di esercitare il diritto di recompra sul giovane talento del 2005. L’allenatore e la società intendono tenerlo in rosa e lavorarci ancora, senza lasciarlo partire. L’operazione è stata pianificata e ora si attende solo il momento di formalizzarla.

di Stefano Cori Stankovic brilla con il Club Brugge e l’Inter avrebbe già deciso come gestire il talento classe 2005 in futuro. Il futuro del centrocampo dell’ Inter passa da una vecchia conoscenza che sta incantando l’Europa: Aleksandar Stankovic. Il giovane talento serbo, figlio d’arte e centrocampista moderno capace di abbinare una visione di gioco d’altri tempi a una fisicità dirompente, è diventato l’oggetto del desiderio dei principali top club continentali. Secondo quanto riferito da Tuttosport, sulle sue tracce si sarebbero già mossi colossi come Chelsea, Arsenal, Borussia Dortmund e, più recentemente, l’ Atlético Madrid. 🔗 Leggi su Internews24.com

Stankovic, l'Inter ha già deciso: sulla recompra! Lo scenario per il futuro del classe 2005

