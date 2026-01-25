Dejan Stankovic continua a brillare con il Brugge, dove sta vivendo un’importante esperienza professionale. L’ex centrocampista dell’Inter, ora in Belgio, ha contribuito a una vittoria significativa contro lo Zulte con un punteggio di 4-3. I nerazzurri, osservando con attenzione, considerano una possibile recompra, segnando un nuovo capitolo nella carriera di Stankovic e rafforzando il legame tra il passato e il presente.

di Paolo Moramarco Stankovic Brugge, prosegue al meglio l’avventura del figlio di Dejan Stankovic in Belgio. Contro lo Zulte arriva una doppietta. Una prestazione da incorniciare per Aleksandar Stankovic, centrocampista classe 2005, che ha spadroneggiato nel match di Jupiler Pro League tra il suo Bruges e lo Zulte Waregem, conclusosi con una vittoria per 4-3. Il figlio d’arte di Dejan Stankovic, nato a Milano, è stato l’autentico MVP della gara, contribuendo con 2 gol, 3 tiri in porta, 1 grande occasione creata e una precisione passaggi del 91%, numeri che testimoniano l’eccellente rendimento del giovane talento. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Stankovic Brugge, l’ex Inter continua a far sognare in Belgio e i nerazzurri pensano alla recompra: doppie nel 4-3 allo Zulte!

Stankovic Inter, il figlio d'arte trascina il Brugge a Genk: show del serbo e nerazzurri alla finestra

Stankovic Inter, in Belgio è già esploso: elogi al centrocampista e critiche al Bruges per la clausola di recompra

