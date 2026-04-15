Stangata per i Gualtieri Antonio condannato ad altri 10 anni e mezzo Oltre sei al fratello Rosario

Un imprenditore edile residente a Rivalta è stato condannato a dieci anni e mezzo di carcere. La sentenza riguarda anche il fratello, a cui sono stati inflitti oltre sei anni di reclusione. La vicenda coinvolge Antonio Gualtieri, che in passato gestiva attività nel settore delle costruzioni, e si è conclusa con questa nuova condanna. La sentenza è stata notificata nei giorni scorsi dalla magistratura torinese.

Una nuova stangata: altri dieci anni e mezzo di reclusione per Antonio Gualtieri, un tempo imprenditore edile residente a Rivalta, ora in carcere a Torino. Lo ha deciso ieri il gup del tribunale di Bologna, Letizio Magliaro per il 64enne originario di Cutro, già condannato in abbreviato a 12 anni per mafia nel processo ‘ Aemilia ’ come "promotore" della cosca Grande Aracri. Nella requisitoria, i pm Beatrice Ronchi (Dda) e Stefano Finocchiaro (Procura) avevano chiesto 13 anni, 5 mesi e 10 giorni. Nel novembre 2024 Gualtieri aveva finito di scontare la condanna di ‘Aemilia’ da venti giorni ed era in libertà vigilata. È accusato di essersi attivato per riscuotere un credito di 190mila vantato da un familiare verso un agente immobiliare, con minacce di morte.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Stangata per i Gualtieri. Antonio condannato ad altri 10 anni e mezzo. Oltre sei al fratello Rosario Leggi anche: Sentenza dopo l’inchiesta Aemilia: ex ministro Gualtieri condannato a 13 anni e mezzo per corruzione e concussione Gli altri reati dopo Aemilia: "Condannate Gualtieri a 13 anni e mezzo di cella"Alessandra Codeluppi Neppure la condanna in abbreviato a 12 anni per mafia nel processo Aemilia, come "promotore" della cosca Grande Aracri, lo...