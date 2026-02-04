Sentenza dopo l’inchiesta Aemilia | ex ministro Gualtieri condannato a 13 anni e mezzo per corruzione e concussione

Da ameve.eu 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel tribunale di Bologna, il giudice ha condannato Antonio Gualtieri a 13 anni e mezzo di carcere. La sentenza arriva dopo l’inchiesta Aemilia, che aveva già messo in luce legami tra politica e mafia. Gualtieri, ex ministro, è stato riconosciuto colpevole di corruzione e concussione, reati che si sono intrecciati con l’attività criminale. La decisione chiude un capitolo difficile di fronte alla giustizia.

L’inchiesta Aemilia non è bastata a fermare Antonio Gualtieri. Il 4 febbraio 2026, nella sala del tribunale di Bologna, il gup Letizio Magliaro ha emesso una sentenza che non lascia spazio a dubbi: l’ex ministro, ormai ex per la cronaca, è stato condannato a 13 anni, 5 mesi e 10 giorni di carcere per concussione e corruzione, reati che si sono intrecciati con quelli della mafia. Il nome di Gualtieri, già noto per il processo Aemilia in cui era stato definito «promotore» della cosca Grande Aracri, torna al centro dell’attenzione con una nuova, pesante condanna che non riguarda solo il passato, ma anche una serie di azioni compiute appena venti giorni dopo aver scontato la pena per la prima condanna. 🔗 Leggi su Ameve.eu

sentenza dopo l8217inchiesta aemilia ex ministro gualtieri condannato a 13 anni e mezzo per corruzione e concussione

© Ameve.eu - Sentenza dopo l’inchiesta Aemilia: ex ministro Gualtieri condannato a 13 anni e mezzo per corruzione e concussione

Approfondimenti su Gualtieri Ministro

Gli altri reati dopo Aemilia: "Condannate Gualtieri a 13 anni e mezzo di cella"

Gualtieri, già condannato a 12 anni di carcere per mafia nel processo Aemilia, non si ferma.

Corruzione, concussione e traffico di droga: archiviata l’inchiesta su quattro indagati tra Marcianise e Avellino

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Gualtieri Ministro

Argomenti discussi: Giornalismo d'inchiesta e tutela della privacy: la sentenza del Tribunale di Roma sul caso Report-Sangiuliano riafferma i principi consolidati della Cassazione; Caso Mansouri, quel verbale dubbio nel passato dell’agente; Inchiesta Overture, la sentenza d’Appello conferma l’asse criminale tra Cosenza e Rende; Lozzo Atestino, dopo l’inchiesta di Report richiesti controlli sul mega allevamento Menesello.

sentenza dopo l inchiestaEsami falsi all’Unical, dopo 15 anni crolla l’inchiesta: raffica di assoluzioniRaffica di assoluzioni e prescrizioni per il caso Centodieci e lode, lo scandalo sui falsi esami che aveva acceso i riflettori sull’Ateneo di Arcavacata nel 2011 ... quicosenza.it

sentenza dopo l inchiestaSentenza Università Bandita a Catania: condanne e lista degli assoltiChiuso il primo grado: 6 condanne e 45 assoluzioni, decisiva l’abolizione dell’abuso d’ufficio. cataniaoggi.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.