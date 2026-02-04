Sentenza dopo l’inchiesta Aemilia | ex ministro Gualtieri condannato a 13 anni e mezzo per corruzione e concussione

Nel tribunale di Bologna, il giudice ha condannato Antonio Gualtieri a 13 anni e mezzo di carcere. La sentenza arriva dopo l’inchiesta Aemilia, che aveva già messo in luce legami tra politica e mafia. Gualtieri, ex ministro, è stato riconosciuto colpevole di corruzione e concussione, reati che si sono intrecciati con l’attività criminale. La decisione chiude un capitolo difficile di fronte alla giustizia.

L'inchiesta Aemilia non è bastata a fermare Antonio Gualtieri. Il 4 febbraio 2026, nella sala del tribunale di Bologna, il gup Letizio Magliaro ha emesso una sentenza che non lascia spazio a dubbi: l'ex ministro, ormai ex per la cronaca, è stato condannato a 13 anni, 5 mesi e 10 giorni di carcere per concussione e corruzione, reati che si sono intrecciati con quelli della mafia. Il nome di Gualtieri, già noto per il processo Aemilia in cui era stato definito «promotore» della cosca Grande Aracri, torna al centro dell'attenzione con una nuova, pesante condanna che non riguarda solo il passato, ma anche una serie di azioni compiute appena venti giorni dopo aver scontato la pena per la prima condanna.

