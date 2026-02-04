Gli altri reati dopo Aemilia | Condannate Gualtieri a 13 anni e mezzo di cella

Gualtieri, già condannato a 12 anni di carcere per mafia nel processo Aemilia, non si ferma. Secondo le accuse, anche dopo aver scontato la pena, avrebbe continuato a portare avanti attività illecite con metodi mafiosi. Ora, gli vengono contestati altri reati, e la condanna per questi ultimi potrebbe arrivare a 13 anni e mezzo di cella. La giustizia cerca di fare chiarezza su un quadro che si fa sempre più complesso.

Alessandra Codeluppi Neppure la condanna in abbreviato a 12 anni per mafia nel processo Aemilia, come "promotore" della cosca Grande Aracri, lo avrebbe frenato da ulteriori condotte illecite con metodo mafioso, portate avanti – secondo la tesi accusatoria – appena dopo aver espiato la pena. Per Antonio Gualtieri, nato a Cutro (Crotone) nel 1961, un tempo imprenditore edile residente a Rivalta, e altri quattro imputati, l'udienza preliminare a Bologna sulle nuove contestazioni è approdata ieri alla discussione delle parti. Davanti al gup Letizio Magliaro, la requisitoria è stata tenuta dai pm Beatrice Ronchi (Dda) e Stefano Finocchiaro (Procura).

