Stallo Rai Floridia | scontro in senato ‘violenza istituzionale’

In Senato si è verificato un acceso confronto riguardo al blocco della Commissione di Vigilanza Rai, con parole dure tra i senatori. Uno dei partecipanti ha citato un monito del presidente della Repubblica e ha rivolto accuse a un collega senatore. La discussione ha coinvolto diversi membri, portando a un clima di tensione tra le parti. La situazione resta aperta e al centro dell’attenzione politica.

In Senato uno scontro totale sul blocco della Commissione di Vigilanza Rai. Floridia richiama il monito di Mattarella e attacca Ronzulli. Tra accuse di “violenza istituzionale” e timori per il pluralismo dell’informazione, urge superare lo stallo È scontro politico sullaRaidopo le parole del Presidente della RepubblicaSergio Mattarella, che ha criticato il lungostallo della Commissione di Vigilanza. La presidente,Barbara Floridia, ha denunciato quanto accaduto inSenato: la presidente Ronzulli le avrebbe impedito di intervenire in Aula per richiamare proprio il monito del Capo dello Stato esollecitare la ripresa dei lavori sulla riforma Rai, bloccata da oltre un anno e mezzo.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Stallo Rai, Floridia: scontro in senato, ‘violenza istituzionale’ Botta e risposta in Senato tra Floridia e Ronzulli sul blocco della Commissione Rai: È... Notizie correlate Senato, caos per la riforma Rai: scontro tra Ronzulli e FloridiaIl Senato è stato teatro di una sospensione improvvisa dei lavori mercoledì 15 aprile 2026, a seguito di un acceso confronto tra i parlamentari... Vigilanza Rai bloccata, in Senato scoppia il putiferio. Floridia (M5s): “Dal centrodestra violenza inaccettabile” – VideoScintille a Palazzo Madama all’inizio dell’esame del decreto Sicurezza dopo che senatori delle opposizioni hanno sollevato la questione della riforma... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Rai: lo scontro Vespa-Provenzano, intervista alla Presidente Barbara Floridia (13.04.2026); Vigilanza Rai, il Colle in campo dopo l’ennesima fumata nera in Commissione: Situazione inaccettabile; Fumata nera alla Vigilanza: la Rai a rischio paralisi fino a fine legislatura; Rai, Mattarella richiama la politica: Inaccettabile lo stallo della Vigilanza. Senato, Floridia denuncia lo stallo su riforma Rai e Ronzulli la silenzia: Violenza istituzionaleScontro in aula durante l’esame del dl sicurezza. La 5S presidente della commissione Vigilanza ricorda l’appello di Mattarella, la forzista la blocca: Non è ... repubblica.it Rai: Floridia e opposizioni denunciano stallo: e’ violenza IstituzionaleRoma, 15 apr - E' inaccettabile quello che è appena successo in aula. Ieri il presidente Mattarella ha praticamente dichiarato che è inaccettabile il blocco della vigilanza Rai, che va avanti da ol ... 9colonne.it Scontro in Senato tra Licia Ronzulli e Barbara Floridia sullo stallo della commissione di Vigilanza Rai. La presidente della bicamerale ha tentato di intervenire in Aula per richiamare le parole pronunciate il giorno prima dal capo dello Stato sul blocco dei lavori - facebook.com facebook Vigilanza Rai, Mattarella condanna lo stallo: “Inaccettabile che la Commissione non possa esercitare i suoi compiti” x.com