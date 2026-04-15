Senato caos per la riforma Rai | scontro tra Ronzulli e Floridia

Da ameve.eu 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì 15 aprile 2026, il Senato ha interrotto i lavori in modo improvviso a causa di un acceso scontro tra alcuni parlamentari. La discussione riguardava la riforma del servizio radiotelevisivo pubblico e ha coinvolto in particolare due senatori, che si sono confrontati duramente sulla questione. La seduta è stata sospesa senza una ripresa immediata, lasciando la camera in tensione.

Il Senato è stato teatro di una sospensione improvvisa dei lavori mercoledì 15 aprile 2026, a seguito di un acceso confronto tra i parlamentari riguardante la gestione della riforma del servizio radiotelevisivo pubblico. La tensione è scattata durante l’esame del decreto relativo alla sicurezza, quando le opposizioni hanno sollevato il problema del blocco della Commissione di Vigilanza Rai, un’interruzione che perdura ormai da un anno e mezzo. Lo scontro istituzionale tra presidenza e opposizioni. L’inizio dell’esame legislativo è stato segnato da un forte disaccordo procedurale tra la Vicepresidente del Senato, Licia Ronzulli, e la senatrice del M5s Barbara Floridia, attuale guida della Commissione di Vigilanza Rai.🔗 Leggi su Ameve.eu

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