Senato caos per la riforma Rai | scontro tra Ronzulli e Floridia

Mercoledì 15 aprile 2026, il Senato ha interrotto i lavori in modo improvviso a causa di un acceso scontro tra alcuni parlamentari. La discussione riguardava la riforma del servizio radiotelevisivo pubblico e ha coinvolto in particolare due senatori, che si sono confrontati duramente sulla questione. La seduta è stata sospesa senza una ripresa immediata, lasciando la camera in tensione.

Il Senato è stato teatro di una sospensione improvvisa dei lavori mercoledì 15 aprile 2026, a seguito di un acceso confronto tra i parlamentari riguardante la gestione della riforma del servizio radiotelevisivo pubblico. La tensione è scattata durante l’esame del decreto relativo alla sicurezza, quando le opposizioni hanno sollevato il problema del blocco della Commissione di Vigilanza Rai, un’interruzione che perdura ormai da un anno e mezzo. Lo scontro istituzionale tra presidenza e opposizioni. L’inizio dell’esame legislativo è stato segnato da un forte disaccordo procedurale tra la Vicepresidente del Senato, Licia Ronzulli, e la senatrice del M5s Barbara Floridia, attuale guida della Commissione di Vigilanza Rai.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Senato, caos per la riforma Rai: scontro tra Ronzulli e Floridia Notizie correlate Leggi anche: Vigilanza Rai, la presidente Floridia convoca l’Ad Rossi. Intanto la riforma del servizio pubblico approderà al Senato Leggi anche: Scintille in Senato sulla governance Rai. Botta e risposta tra le opposizioni e la vicepresidente Ronzulli Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Ok del Senato (con voto di fiducia) al decreto Bollette. Le opposizioni: La destra ci chiede di prendere o lasciare, ma è un provvedimento nato vecchio; Meloni in Aula per l'informativa alle Camere, opposizioni pronte allo scontro; Il Congresso ritorna, ma Washington rientra nel caos; Da opposizioni ostruzionismo senza freni sul decreto sicurezza in Senato. Dichiarazione di Barbara Floridia sul caos in aula al Senato06:00 Fortezza Italia 06:30 Primepagine 06:45 Rassegna stampa Internazionale a cura di David Carretta 07:00 Rassegna stampa di geopolitica a cura di Lorenzo Rendi 07:10 Spazio Transnazionale, a cura d ... radioradicale.it Caos in Forza Italia, i senatori sfiduciano il capogruppo Gasparri. Al suo posto Stefania CraxiFuori Maurizio Gasparri, dentro Stefania Craxi. Dopo la sconfitta referendaria la famiglia Berlusconi impone il cambio ai vertici del gruppo di Forza Italia ... ilfattoquotidiano.it Scontro in Senato tra Licia Ronzulli e Barbara Floridia sullo stallo della commissione di Vigilanza Rai. La presidente della bicamerale ha tentato di intervenire in Aula per richiamare le parole pronunciate il giorno prima dal capo dello Stato sul blocco dei lavori - facebook.com facebook Per una nuova economia. Il Presidente del Senato @Ignazio_LaRussa in #SalaZuccari alla presentazione del volume di #ElenaBeccalli, Rettrice @Unicatt. Diretta webtv.senato.it/webtv/altri-vi… x.com