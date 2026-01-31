Questa sera il Setterosa perde 10-15 contro la Grecia nella prima giornata degli Europei di pallanuoto femminile 2026. La squadra italiana dovrà ora vincere la prossima partita contro la Francia per sperare di passare il turno. I tifosi sono rimasti delusi, ma la squadra promette di riprendersi e mettere tutto in campo nelle prossime sfide.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.14 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo live! 15.13 Si segnalano 2 reti di Tabani, Giustini e Bettini, una per Cocchiere, Ranalli, Bianconi e Papi. Appuntamento a domani per la sfida decisiva contro la Francia per l’accesso in semifinale. 15.12 Sconfitta per il Setterosa frutta tutto dal primo quarto, con la Grecia che chiude con un ampio parziale che riesce a mantenere per tutto il match. Il Setterosa ci ha provato soprattutto nel terzo quarto arrivando a circa 2 reti di svantaggio ma la Grecia si è dimostrata cinica nel ripristinare il primo vantaggio. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Italia-Grecia 10-15, Europei pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: sconfitta per il Setterosa che si giocherà tutto contro la Francia

L’Italia di pallanuoto femminile subisce una sconfitta pesante contro la Grecia.

Oggi si gioca la prima partita importante per il Setterosa agli Europei di pallanuoto femminile 2026.

