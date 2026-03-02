mps oggi in arrivo i venti nomi per la lista del cda

Oggi Mps annuncia i nomi dei candidati per il consiglio di amministrazione. La presentazione avviene in un momento di grande attenzione, dopo un difficile andamento sui mercati legato all'ultimo piano industriale. La lista dei candidati rappresenta uno degli aspetti principali di questa giornata, che si preannuncia caratterizzata da molte aspettative e tensioni.

Board ad alta tensione per il via libera definitivo. Le manovre attorno a Lovaglio Dopo la scoppola sui mercati seguita alla presentazione del nuovo piano industriale, Mps si prepara a vivere un'altra giornata ad alta tensione. Il gruppo bancario prevede oggi di arrivare a un dunque sui 20 nomi da inserire nella lista del cda che sarà sottoposta al voto dell'assemblea degli azionisti del 15 aprile. Nel corso del weekend, il comitato nomine guidato da Domenico Lombardi ha lavorato a pieno regime per arrivare a sottoporre al giudizio del consiglio d'amministrazione (che dovrebbe riunirsi oggi) per dare il via libera definitivo ai candidati, attinti da una scrematura da una lista più ampia di 30 nomi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

