Mps c' è intesa su Lovaglio L' ad voterà la lista del cda

Da ilgiornale.it 29 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il consiglio di Mps ha trovato l’accordo su Luigi Lovaglio come nuovo amministratore delegato. I membri del board di Siena hanno approvato all’unanimità il regolamento che sarà presentato all’assemblea dei soci il 4 febbraio, in vista del rinnovo dei vertici previsto per aprile. Lovaglio voterà la lista del nuovo consiglio di amministrazione.

Intesa all'unanimità del consiglio sull'amministratore delegato di Mps, Luigi Lovaglio. Il board di Siena ieri ha trovato un'intesa sul regolamento da proporre all'assemblea dei soci del 4 febbraio per presentare la lista del cda in vista del rinnovo dei vertici previsto per il 15 aprile. Per Lovaglio, che potrà partecipare al voto al pari di tutti gli altri consiglieri, ci saranno però alcuni paletti: l'ad, indagato personalmente e in concorso con i soci per il presunto concerto durante la scalata a Mediobanca, si asterrà dai colloqui con gli azionisti che invece saranno condotti dal presidente Nicola Maione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

mps c 232 intesa su lovaglio l ad voter224 la lista del cda

© Ilgiornale.it - Mps, c'è intesa su Lovaglio. L'ad voterà la lista del cda

Approfondimenti su Mps Lovaglio

Mps approva regolamento lista cda, Lovaglio parteciperà a decisioni

Il consiglio di amministrazione di Mps ha approvato il nuovo regolamento sulla lista dei candidati.

MPS conferma all’unanimità il Ceo Lovaglio, via libera del CdA mentre l’inchiesta di Milano continua a esaminare operazioni su Mediobanca e l’Ops da €3 miliardi

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Mps Lovaglio

Argomenti discussi: Mps, c'è intesa su Lovaglio. L'ad voterà la lista del cda; Unicredit, Intesa, Mps, Bpm e Bper: dominio dei buy prima dei conti 2025. Ma analisti incoronano un titolo; Banca Progetto, c’è l’intesa: il salvataggio costa al Fondo interbancario 750 milioni; Intesa Sanpaolo smentisce acquisto quota in Generali di Caltagirone.

mps c è intesaBanca Progetto, c’è l’intesa: il salvataggio costa al Fondo interbancario 750 milioniRaggiunto il nuovo accordo per il risanamento, che passa anche da una cessione di crediti deteriorati e che coinvolge, a diverso titolo, Intesa Sanpaolo, Mps, ... repubblica.it

mps c è intesaMps, schiarita su Lovaglio. Ma c’è il nodo del compenso da 2 milioni di Grilli in MediobancaAtteso nel cda odierno un compromesso sui presidi adottati per l’ad della banca senese, indagato per concerto sull’Ops. Più spinoso il caso dello stipendio ... repubblica.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.