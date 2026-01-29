Mps c' è intesa su Lovaglio L' ad voterà la lista del cda

Il consiglio di Mps ha trovato l’accordo su Luigi Lovaglio come nuovo amministratore delegato. I membri del board di Siena hanno approvato all’unanimità il regolamento che sarà presentato all’assemblea dei soci il 4 febbraio, in vista del rinnovo dei vertici previsto per aprile. Lovaglio voterà la lista del nuovo consiglio di amministrazione.

Intesa all'unanimità del consiglio sull'amministratore delegato di Mps, Luigi Lovaglio. Il board di Siena ieri ha trovato un'intesa sul regolamento da proporre all'assemblea dei soci del 4 febbraio per presentare la lista del cda in vista del rinnovo dei vertici previsto per il 15 aprile. Per Lovaglio, che potrà partecipare al voto al pari di tutti gli altri consiglieri, ci saranno però alcuni paletti: l'ad, indagato personalmente e in concorso con i soci per il presunto concerto durante la scalata a Mediobanca, si asterrà dai colloqui con gli azionisti che invece saranno condotti dal presidente Nicola Maione.

