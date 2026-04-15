Spray a scuola e aggressioni Ugl lancia l’allarme | Si moltiplicano i casi Necessarie misure di contrasto
In diverse scuole del Riminese sono stati segnalati episodi di utilizzo di spray urticante, mentre si registrano anche aumenti di aggressioni tra studenti. La questione della sicurezza nelle aule e nei cortili scolastici torna a essere al centro dell’attenzione, con il sindacato che chiede interventi concreti per contrastare questi comportamenti. I casi continuano a susseguirsi, evidenziando una preoccupazione diffusa tra insegnanti, genitori e istituzioni.
Dagli episodi con spray urticante nelle scuole del Riminese alle aggressioni tra giovani, torna al centro il tema della sicurezza e delle devianze giovanili. A lanciare l’allarme è il sindacato Ugl Romagna, che parla di una vera e propria emergenza sociale. “Nei giorni scorsi in un istituto.🔗 Leggi su Riminitoday.it
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