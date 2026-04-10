Forbici e coltelli a scuola | la ragazzina di 12 anni ferita e i casi che si moltiplicano

Da lanazione.it 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Castelfranco di Sotto, in provincia di Pisa, si registra un nuovo episodio di violenza all’interno di una scuola, dove una ragazzina di 12 anni è rimasta ferita con una forbice. Negli ultimi mesi sono aumentati i casi di studenti che portano e usano coltelli o altri strumenti taglienti tra i banchi, suscitando preoccupazione tra insegnanti e genitori. La situazione ha portato a un intervento delle autorità scolastiche e di polizia.

Castelfranco di Sotto (Pisa), 10 aprile 2026 – E’ allarme dopo una nuova aggressione avvenuta tra le mura scolastiche. L’aggressione di una ragazzina di 12 anni a una coetanea durante l’ora di ginnastica a Castelfranco di Sotto, ripropone il tema della violenza in classe. Il caso più doloroso, più tragico, avvenne lo scorso 16 gennaio a La Spezia, con l’accoltellamento a morte di  Youssef Abanoub 19enne per mano di un compagno di scuola,  Zouhair Atif, più o meno della stessa età. Un movente futile, l’interesse per una stessa ragazzina e poi la violenza che esplode improvvisa. Un allarme che non può essere sottovalutato, anche alla luce dei nuovi casi che in questi mesi si sono riproposti anche in Toscana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

forbici e coltelli a scuola la ragazzina di 12 anni ferita e i casi che si moltiplicano
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Ferita con un paio di forbici nel bagno della scuola: paura per una studentessa di 12 anniUn momento di tensione ha rotto la quiete mattutina in un istituto secondario di primo grado della provincia di Pisa.

Pisa: ferita al collo con le forbici nei bagni della scuola. Dodicenne ricoverata. L’altra ragazzina accompagnata dai carabinieriPISA – Una dodicenne è stata ferita al collo a colpi di forbice da una coetanea nei bagni della scuola.

Temi più discussi: Si sono dimenticati delle forbici!; Con i germogli di bambù si danno alla fuga in FiPiLi; Armi nel muro e droga in una vecchia 126: il bilancio dei controlli a Napoli Est; Fuga in FiPiLi con i germogli di bambù.

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