Forbici e coltelli a scuola | la ragazzina di 12 anni ferita e i casi che si moltiplicano

A Castelfranco di Sotto, in provincia di Pisa, si registra un nuovo episodio di violenza all’interno di una scuola, dove una ragazzina di 12 anni è rimasta ferita con una forbice. Negli ultimi mesi sono aumentati i casi di studenti che portano e usano coltelli o altri strumenti taglienti tra i banchi, suscitando preoccupazione tra insegnanti e genitori. La situazione ha portato a un intervento delle autorità scolastiche e di polizia.

Castelfranco di Sotto (Pisa), 10 aprile 2026 – E’ allarme dopo una nuova aggressione avvenuta tra le mura scolastiche. L’aggressione di una ragazzina di 12 anni a una coetanea durante l’ora di ginnastica a Castelfranco di Sotto, ripropone il tema della violenza in classe. Il caso più doloroso, più tragico, avvenne lo scorso 16 gennaio a La Spezia, con l’accoltellamento a morte di Youssef Abanoub 19enne per mano di un compagno di scuola, Zouhair Atif, più o meno della stessa età. Un movente futile, l’interesse per una stessa ragazzina e poi la violenza che esplode improvvisa. Un allarme che non può essere sottovalutato, anche alla luce dei nuovi casi che in questi mesi si sono riproposti anche in Toscana. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Forbici e coltelli a scuola: la ragazzina di 12 anni ferita e i casi che si moltiplicano Ferita con un paio di forbici nel bagno della scuola: paura per una studentessa di 12 anniUn momento di tensione ha rotto la quiete mattutina in un istituto secondario di primo grado della provincia di Pisa. Pisa: ferita al collo con le forbici nei bagni della scuola. Dodicenne ricoverata. L’altra ragazzina accompagnata dai carabinieriPISA – Una dodicenne è stata ferita al collo a colpi di forbice da una coetanea nei bagni della scuola. Temi più discussi: Si sono dimenticati delle forbici!; Con i germogli di bambù si danno alla fuga in FiPiLi; Armi nel muro e droga in una vecchia 126: il bilancio dei controlli a Napoli Est; Fuga in FiPiLi con i germogli di bambù. Forbici e coltelli a scuola: la ragazzina di 12 anni ferita e i casi che si moltiplicanoLa vicenda di Castelfranco ripropone il tema della violenza in classe, anche alla luce dell’accoltellamento mortale di Spezia dello scorso 16 gennaio. E l’arresto di uno studente di Umbertide che prog ... lanazione.it Ragazzina 12enne aggredisce compagna con delle forbici a scuola. La vittima ricoverata in ospedaleGravissimo episodio di violenza a scuola scaturito da una ragazzina 12enne ai danni di una sua compagna, ferita utilizzando le forbici come un coltello. ilriformista.it Pisa, 12enne ferita con le forbici da coetanea nei bagni della scuola Una dodicenne è stata ferita al collo a colpi di forbice da una coetanea nei bagni della scuola. È accaduto questa mattina in una scuola media della provincia di Pisa. Sulla vicenda indagano x.com Ferimento a colpi di forbici in una lite tra due ragazzine di 12 anni dentro la scuola media di Castelfranco di Sotto, in provincia di Pisa. L'episodio è di stamani mentre c'era lezione di educazione fisica, nella palestra. Secondo le prime ricostruzioni l'aggression - facebook.com facebook