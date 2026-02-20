Matematica e mondo naturale un weekend di giochi e scoperte a Città della Scienza

Il weekend a Città della Scienza nasce dalla collaborazione tra il dipartimento di Matematica dell’Università di Napoli e l’evento NapoliWeekend del 21 e 22 febbraio 2026. La causa è la voglia di avvicinare bambini e famiglie ai legami tra matematica e natura attraverso giochi e attività pratiche. Durante i due giorni, i visitatori scopriranno come i numeri e le forme si riflettano nel mondo naturale, tra esperimenti e sfide divertenti. Un’occasione per imparare giocando sulla relazione tra scienza e ambiente.

Un fine settimana dedicato ai legami tra matematica e mondo naturale. Il NapoliWeekend del 21 e 22 febbraio 2026 si intitola “Matematica in gioco, natura in forma” e nasce dalla collaborazione con il Dipartimento di Matematica dell’ Università degli Studi di Napoli Federico II. L’obiettivo è avvicinare adulti e bambini a matematica e geometria attraverso laboratori interattivi dove l’esperienza ludica condivisa diventa strumento di scoperta, tra divertimento, arte e fantasia. Api e bolle di sapone. Cosa unisce gli alveari alle bolle di sapone? Il laboratorio “Api e bolle di sapone” esplora il legame tra matematica e strutture naturali, concentrandosi sulla geometria degli alveari.🔗 Leggi su Ildenaro.it Leggi anche: Città della Scienza, un weekend alla scoperta delle meraviglie del quotidiano con “Giochi e Scienza” Leggi anche: A Città della Scienza Matematica in gioco, natura in forma Revealed Forgotten Mapping the Lost Water Systems That Built the First Great Cities Secrets Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Matematica in gioco, natura in forma; CON-TATTI– Geografie del sentire; Ripensare l’insegnamento della matematica e il senso dell’Esame di Stato. Lettera; Gli Epstein Files sono l’American Psycho dei nostri giorni. A Città della Scienza Matematica in gioco, natura in formaUn nuovo weekend a Città della Scienza per esplorare i legami tra la matematica e il mondo naturale. Il programma. 2anews.it Imperfette utopie, le colorate insidie della matematicaCosa c'entra la matematica con il mondo? Più che una domanda, è un'ossessione, che da oltre duemila anni tormenta filosofi e scienziati, artisti e scrittori. Realtà concreta fatta di pura perfezione, ... ilmanifesto.it Centro Formativo Provinciale "G. Zanardelli". Kiri T · Children's Playground (Instrumental). STEM MISSION 2026 Recap Una giornata speciale dedicata al mondo STEM – Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica – pensata per bambine e bambini, raga - facebook.com facebook