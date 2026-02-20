Matematica e mondo naturale un weekend di giochi e scoperte a Città della Scienza
Il weekend a Città della Scienza nasce dalla collaborazione tra il dipartimento di Matematica dell’Università di Napoli e l’evento NapoliWeekend del 21 e 22 febbraio 2026. La causa è la voglia di avvicinare bambini e famiglie ai legami tra matematica e natura attraverso giochi e attività pratiche. Durante i due giorni, i visitatori scopriranno come i numeri e le forme si riflettano nel mondo naturale, tra esperimenti e sfide divertenti. Un’occasione per imparare giocando sulla relazione tra scienza e ambiente.
Un fine settimana dedicato ai legami tra matematica e mondo naturale. Il NapoliWeekend del 21 e 22 febbraio 2026 si intitola “Matematica in gioco, natura in forma” e nasce dalla collaborazione con il Dipartimento di Matematica dell’ Università degli Studi di Napoli Federico II. L’obiettivo è avvicinare adulti e bambini a matematica e geometria attraverso laboratori interattivi dove l’esperienza ludica condivisa diventa strumento di scoperta, tra divertimento, arte e fantasia. Api e bolle di sapone. Cosa unisce gli alveari alle bolle di sapone? Il laboratorio “Api e bolle di sapone” esplora il legame tra matematica e strutture naturali, concentrandosi sulla geometria degli alveari.🔗 Leggi su Ildenaro.it
Leggi anche: Città della Scienza, un weekend alla scoperta delle meraviglie del quotidiano con “Giochi e Scienza”
Leggi anche: A Città della Scienza Matematica in gioco, natura in forma
Revealed Forgotten Mapping the Lost Water Systems That Built the First Great Cities Secrets
Argomenti discussi: Matematica in gioco, natura in forma; CON-TATTI– Geografie del sentire; Ripensare l’insegnamento della matematica e il senso dell’Esame di Stato. Lettera; Gli Epstein Files sono l’American Psycho dei nostri giorni.
A Città della Scienza Matematica in gioco, natura in formaUn nuovo weekend a Città della Scienza per esplorare i legami tra la matematica e il mondo naturale. Il programma. 2anews.it
Imperfette utopie, le colorate insidie della matematicaCosa c'entra la matematica con il mondo? Più che una domanda, è un'ossessione, che da oltre duemila anni tormenta filosofi e scienziati, artisti e scrittori. Realtà concreta fatta di pura perfezione, ... ilmanifesto.it
Centro Formativo Provinciale "G. Zanardelli". Kiri T · Children's Playground (Instrumental). STEM MISSION 2026 Recap Una giornata speciale dedicata al mondo STEM – Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica – pensata per bambine e bambini, raga - facebook.com facebook