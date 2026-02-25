Spinazzola e il Napoli prove di rinnovo | differenza tra le parti

Il futuro di Leonardo Spinazzola è ancora da decidere, ma la volontà di andare avanti insieme al Napoli sembra esserci da entrambe le parti. L’esterno sinistro, arrivato la scorsa stagione, ha dato buone risposte in campo. Ha esperienza, corsa e qualità, caratteristiche che piacciono molto all’allenatore Antonio Conte, che lo considera un giocatore importante per il suo progetto In questo momento si sta parlando del rinnovo del contratto. Spinazzola vorrebbe un accordo più lungo, fino al 2028. La sua richiesta è chiara: desidera stabilità e fiducia, e si trova bene in città. Napoli per lui rappresenta un ambiente positivo, dove sente di poter dare ancora tanto. Il club, guidato dal presidente Aurelio De Laurentiis, ha però fatto una proposta diversa. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Napoli, Spinazzola verso il rinnovo. Roma avanti per Raspadori

Yildiz Juve, Gazzetta: il rinnovo non decolla! Dialogo congelato tra le parti e quel rischio di una proposta fuori mercato

