Celik-Roma il rinnovo è sempre più lontano E la Juve…

La trattativa tra Zeki Celik e la Roma si complica sempre di più. Il giocatore ha rifiutato l’ultima offerta di rinnovo e ora si apre uno scenario diverso. La Juventus di Damien Comolli ha avanzato una proposta più allettante e potrebbe portare il terzino turco alla Continassa a parametro zero alla fine della stagione. La situazione resta in bilico, con il futuro di Celik ancora tutto da decidere.

Zeki Celik, in scadenza contrattuale a giugno, ha rifiutato l'offerta di rinnovo della Roma. A complicare la trattativa ci sarebbe la Juventus di Damien Comolli, che con una proposta migliore di quella giallorossa punta a portarlo alla Continassa a parametro zero in estate. Celik, rinnovo in bilico con la Roma. La Juve lo tenta. Il futuro di Zeki Celik sembra sempre più lontano da Roma. Secondo Tuttosport, il terzino turco avrebbe rifiutato la proposta di rinnovo del club giallorosso, che ammonta a circa 2,8 milioni di euro a stagione. Dietro questo rifiuto sembrerebbe esserci la Juventus, che segue il giocatore da mesi e si starebbe impegnando per portarlo a Torino in estate.

