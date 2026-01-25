En-Nesyri Juve clamoroso dietrofront | non c’è l’ok alla Vecchia Signora! Domani il dentro o fuori Ottolini valuta già tre possibili alternative

En-Nesyri non ha ancora dato il suo consenso alla Juventus, interrompendo le trattative in corso. La società bianconera attende una risposta definitiva prima di procedere, mentre Ottolini valuta già altre opzioni sul mercato. La situazione resta in evoluzione e il futuro del calciatore marocchino nella squadra dipende dalla decisione finale. Domani si attende una svolta decisiva, che potrà chiarire il destino dell’operazione.

En-Nesyri Juve: il marocchino non risponde all’offerta, frenata improvvisa. Domani il dentro o fuori: serve convinzione totale o si cambia obiettivo. La Juventus vive ore di attesa spasmodica per definire una volta per tutte il futuro del proprio attacco, alle prese con una trattativa che sembrava chiusa e che invece ha subito una brusca, inaspettata frenata a un metro dal traguardo. Quello che doveva essere il fine settimana decisivo per l’approdo a Torino di Youssef En-Nesyri, centravanti marocchino del Fenerbahçe, si è trasformato in un momento di riflessione profonda che ha colto di sorpresa gli uomini mercato della Continassa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

