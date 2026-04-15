I teaser poster di Spider-Man: Brand New Day, il nuovo capitolo della saga con Tom Holland protagonista nel ruolo di Peter Parker Spider-Man. Il film è diretto da Destin Daniel Cretton e nel cast, oltre Tom Holland, Zendaya, Sadie Sink, Jacob Batalon, Jon Bernthal, Tramell Tillman, Michael Mando e Mark Ruffalo. Un trailer sensazionale. Il primo trailer di Spider-Man: Brand New Day è stato lanciato con un evento mondiale senza precedenti: un passaggio del testimone durato 24 ore che ha seguito l’alba intorno al globo. Tom Holland ha guidato il lancio, invitando una selezione di fan di Spider-Man da tutto il mondo a condividere le proprie storie personali su cosa rappresenta per loro l’Uomo Ragno, prima di rivelare ognuno in esclusiva un frammento del trailer ufficiale.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - ‘Spider-Man: Brand New Day’, primo sguardo ai teaser poster

SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY - Teaser Trailer (Fanmade)

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