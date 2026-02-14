Le foto leaked mostrano numerosi villain di Spider-Man: Brand New Day, causando entusiasmo tra i fan in attesa del trailer ufficiale. La fuga di immagini ha rivelato personaggi come il Doctor Octopus e il Green Goblin, che si preparano a sfidare l'eroe. Questi scatti, comparsi online prima del debutto del trailer, alimentano le aspettative per il film.

A quanto pare, la prossima avventura dell'Uomo-Ragno vedrà la presenza di moltissimi villain dei fumetti e alcuni di loro sono stati svelati in rete prima dell'arrivo del trailer ufficiale Il primo trailer di Spider-Man: Brand New Day non è ancora stato pubblicato, ma sono già trapelate alcune immagini promozionali. Solo questa settimana sono apparsi online diversi articoli di merchandising, cosa inevitabile quando si avvicina l'uscita di un film importante. Sembra che il materiale trapelato riguardi in particolare i villain che saranno presenti nel nuovo film con Tom Holland, che a quanto pare saranno numerosi. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Spider-Man: Brand New Day, primo sguardo ai numerosi villain del film nelle foto leaked

