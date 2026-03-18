Il vigilante di Jon Bernthal fa la sua comparsa in un frammento del trailer che introduce il suo ritorno alla grande nel mondo Marvel, prossimamente avrà uno speciale a lui dedicato su Disney+. In attesa del primo full trailer di Spider-Man: Brand New Day, in arrivo nelle prossime ore, un marketing agguerritissimo sta lanciando uno dei film della nuova stagione più attesi dai fan. E le prime microclip del trailer offrono uno sguardo fugace, ma dettagliato a Punisher. Due clip separate mostrano il ritorno di Jon Bernthal nei panni di Frank Castle, alias Punisher, mettendo in evidenza i suoi metodi spietati mentre, a bordo del suo furgone da battaglia, si scontra con lo Spider-Man di Tom Holland. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Spider-Man: Brand New Day, primo sguardo a Punisher in attesa del trailer

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