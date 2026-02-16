Sistemare le dune di sabbia contro le mareggiate l' appello di Padovano Sib-Confcommercio alla Regione

Il responsabile del Sib-Confcommercio, Padovano, ha sollecitato la Regione a intervenire dopo che le mareggiate hanno danneggiato le spiagge. La richiesta nasce dalla necessità di rafforzare le dune di sabbia per proteggere le strutture turistiche e le abitazioni vicino alla costa. Padovano ha spiegato che è urgente ottenere le autorizzazioni dai Comuni per poter intervenire prima che le prossime mareggiate aggravino i danni.

Riccardo Padovano, presidente del Sib-Confcommercio, lancia un appello alla Regione Abruzzo in vista dell'arrivo di nuove mareggiate «In arrivo nuove mareggiate. Chiediamo all'assessore regionale Umberto D'Annuntiis di far sì che i Comuni diano l'autorizzazione a far predisporre le dune di sabbia». A lanciare l'appello è Riccardo Padovano, presidente del Sib-Confcommercio. Il numero uno dell'associazione di categoria dei balneatori prosegue: «Già oggi vediamo un medio-mare di un metro, con vento da sud-est che spinge verso la costa. Per questo consentiamo ai gestori degli stabilimenti balneari la difesa delle strutture ricettive.