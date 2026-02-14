A Bari, i cantieri di Brt sono in piena corsa contro il tempo per rispettare le scadenze. La causa è l’obiettivo di completare le opere finanziate dal Piano nazionale di ripresa entro il 30 giugno. Le squadre di lavoro hanno intensificato gli sforzi per accelerare i lavori e rispettare le tempistiche previste. Recentemente, gli interventi hanno mostrato segnali di progresso concreto.

Una corsa contro il tempo che inizia a dare i suoi frutti, grazie all'accelerazione dei cantieri. Se la scadenza del 30 giugno per le opere finanziate dal Piano nazionale di ripresa e resilienza lascia gli uffici comunali col fiato sospeso, quella che riguarda l'attivazione del trasporto veloce (Brt) concede un sospiro di sollievo. Le opere avanzano e i target (nazionali) sui quali si basa l'obiettivo europeo pongono Bari addirittura in cima tra i 12 capoluoghi che hanno fatto richieste del progetto. L'obiettivo è chiudere i cantieri entro il 30 giugno, per i collaudi e i dettagli ci sarà tempo. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Cantieri Brt, a Bari è corsa contro il tempo: «Rispetteremo le scadenze»

La corsa contro il tempo sulla Statale 36 tiene con il fiato sospeso automobilisti e residenti.

Da questa settimana, il mercato di via Portoghese a Bari cambia volto.

Argomenti discussi: Bari, cantieri BRT: nuove regole in piazza Massari e via Loiacono. Scatta il senso unico; Bari e i cantieri Brt, lavori a Japigia e in centro: percorsi modificati per i bus Amtab; Cantieri Brt, a Bari è corsa contro il tempo: Rispetteremo le scadenze; Cantieri Brt, il mercato di via Portoghese 'trasloca' nel quartiere Libertà.

