Il Tribunale Amministrativo Regionale ha stabilito che i bandi per le nuove concessioni demaniali marittime a uso turistico balneare devono essere pubblicati entro il 30 aprile. Inoltre, le procedure per le assegnazioni devono concludersi entro il 20 giugno. Questa decisione riguarda le modalità di affidamento delle concessioni sulle spiagge e le tempistiche previste per le nuove assegnazioni.

Sarzana, 15 aprile 2026 – Pubblicare i bandi entro il 30 aprile e concludere le procedure volte alle nuove assegnazioni delle concessioni demaniali marittime a uso turistico balneare entro e non oltre il 20 giugno. Sono scadenze precise e perentorie quelle contenute nell’ordinanza con cui il Tar ha accolto la richiesta cautelare contenuta nel ricorso presentato alla fine di febbraio dall’Agcom nei confronti del Comune di Sarzana e di diversi titolari di concessioni demaniali marittime. Il secondo ricorso dell’Antitrust. Si tratta del secondo ricorso dell’Antitrust nei confronti del Comune di Sarzana, dopo il precedente che era stato accolto dal Tribunale amministrativo regionale con la sentenza dello scorso 2 febbraio.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Spiagge, un altro schiaffo dal Tar: “Nuovi affidamenti entro giugno”

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