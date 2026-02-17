Psbo proseguono i lavori per i due nuovi belvedere Entro Pasqua garantiti gli accessi alle spiagge

A Psbo, i lavori per i due nuovi belvedere continuano senza ritardi, migliorando la vista della costa e attirando sempre più visitatori. La costruzione dei punti panoramici, situati lungo il lungomare, sta coinvolgendo numerosi operai e mezzi pesanti, che lavorano ogni giorno per rispettare le scadenze. Entro Pasqua, saranno assicurati gli accessi alle spiagge, permettendo ai bagnanti di raggiungere facilmente le zone di mare. La fase finale dei lavori, che si estende fino a via Amarcord, dovrebbe concludersi entro il 15 maggio, rispettando il programma stabilito.

A Bellariva entro Pasqua saranno garantiti gli accessi alle spiagge per gli operatori balneari, a metà maggio il lungomare Di Vittorio riaprirà interamente al traffico Proseguono secondo la tabella di marcia gli interventi del Psbo (Piano di Salvaguardia della Balneazione Ottimizzato), con il lungomare alle prese con i cantieri destinati a cambiare look alla città: l'ultimo settore dei lavori, fino a via Amarcord, sarà ultimato entro il 15 maggio, data in cui il lungomare Di Vittorio riaprirà interamente al traffico.L'imponente opera strategica, frutto della collaborazione tra Comune di Rimini e Gruppo Hera, segna in queste settimane passaggi fondamentali sia per la sicurezza idraulica sia per la restituzione degli spazi urbani alla città.